Пользователи возмущены выступлением Ольги Бузовой, запланированным на 14-ю годовщину теракта в Беслане
В Instagram популярной певицы Ольги Бузовой появился анонс концерта, который запланирован на 1 сентября в Сургуте, но хейтеры напомнили знаменитости, что в этот день в Беслане четырнадцать лет назад погибли 333 человека, в том числе 186 детей.
Таким образом, призывая своих фанатом петь и веселиться в этот день, Бузова якобы устроила «пляски на костях» погибших в результате теракта.
Подписчики призвали певицу перенести выступление на другой день, но тут же предполагают, что Бузова даже и не подозревает, что это день траура по погибшим в Беслане.
Фанаты Ольги вступились за своего кумира и отметили, что в календаре каждый день символизирует какую-то трагедию, тогда как жизнь продолжается, а скорбеть вечно - это неправильно.
В ответ хейтеры написали, что в России не каждый день от рук террористов умирают более трех сотен человек.
Сама Ольга Бузова оставила без комментариев нападки злопыхателей и дату выступления не изменила.
Таким образом, призывая своих фанатом петь и веселиться в этот день, Бузова якобы устроила «пляски на костях» погибших в результате теракта.
Подписчики призвали певицу перенести выступление на другой день, но тут же предполагают, что Бузова даже и не подозревает, что это день траура по погибшим в Беслане.
Фанаты Ольги вступились за своего кумира и отметили, что в календаре каждый день символизирует какую-то трагедию, тогда как жизнь продолжается, а скорбеть вечно - это неправильно.
В ответ хейтеры написали, что в России не каждый день от рук террористов умирают более трех сотен человек.
Сама Ольга Бузова оставила без комментариев нападки злопыхателей и дату выступления не изменила.