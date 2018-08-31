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Пользователи возмущены выступлением Ольги Бузовой, запланированным на 14-ю годовщину теракта в Беслане

В Instagram популярной певицы Ольги Бузовой появился анонс концерта, который запланирован на 1 сентября в Сургуте, но хейтеры напомнили знаменитости, что в этот день в Беслане четырнадцать лет назад погибли 333 человека, в том числе 186 детей.

Таким образом, призывая своих фанатом петь и веселиться в этот день, Бузова якобы устроила «пляски на костях» погибших в результате теракта.

Пользователи возмущены выступлением Ольги Бузовой, запланированным на 14-ю годовщину теракта в Беслане

Подписчики призвали певицу перенести выступление на другой день, но тут же предполагают, что Бузова даже и не подозревает, что это день траура по погибшим в Беслане.

Фанаты Ольги вступились за своего кумира и отметили, что в календаре каждый день символизирует какую-то трагедию, тогда как жизнь продолжается, а скорбеть вечно - это неправильно.

Пользователи возмущены выступлением Ольги Бузовой, запланированным на 14-ю годовщину теракта в Беслане

В ответ хейтеры написали, что в России не каждый день от рук террористов умирают более трех сотен человек.

Сама Ольга Бузова оставила без комментариев нападки злопыхателей и дату выступления не изменила.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:28
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