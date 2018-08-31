Пользователи возмущены выступлением Ольги Бузовой, запланированным на 14-ю годовщину теракта в Беслане

Таким образом, призывая своих фанатом петь и веселиться в этот день, Бузова якобы устроила «пляски на костях» погибших в результате теракта.Подписчики призвали певицу перенести выступление на другой день, но тут же предполагают, что Бузова даже и не подозревает, что это день траура по погибшим в Беслане.Фанаты Ольги вступились за своего кумира и отметили, что в календаре каждый день символизирует какую-то трагедию, тогда как жизнь продолжается, а скорбеть вечно - это неправильно.В ответ хейтеры написали, что в России не каждый день от рук террористов умирают более трех сотен человек.Сама Ольга Бузова оставила без комментариев нападки злопыхателей и дату выступления не изменила.