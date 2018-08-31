Певец и актер Вахтанг Кикабидзе госпитализирован
Известного артиста Вахтанга Кикабидзе госпитализировали. Эта информация получена от самого актера радиостанцией "Говорит Москва".
Вахтанг Кикабидзе сообщил, что знает о смерти Иосифа Кобзона, но на похороны его никто не приглашал. На данный момент он проходит лечение больнице.
Как известно, в период российско-грузинского конфликта между артистами произошла ссора. Вахтанг Кикабидзе отказался принимать российский орден Дружбы.
Вахтанг Кикабидзе сообщил, что знает о смерти Иосифа Кобзона, но на похороны его никто не приглашал. На данный момент он проходит лечение больнице.
Как известно, в период российско-грузинского конфликта между артистами произошла ссора. Вахтанг Кикабидзе отказался принимать российский орден Дружбы.
Происшествия
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 12:35