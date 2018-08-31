Певец и актер Вахтанг Кикабидзе госпитализирован

Вахтанг Кикабидзе сообщил, что знает о смерти Иосифа Кобзона, но на похороны его никто не приглашал. На данный момент он проходит лечение больнице.Как известно, в период российско-грузинского конфликта между артистами произошла ссора. Вахтанг Кикабидзе отказался принимать российский орден Дружбы.