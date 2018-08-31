На оборонном заводе в Нижегородской области при взрыве погибли два человека
В Нижегородской области на ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" в городе Дзержинске произошёл взрыв. Жертвами чрезвычайного происшествия стали два человека.
На заводе оборонной продукции в производственном цехе, где изготавливают аммонал, по неустановленным причинам произошёл взрыв трое человек пострадало и двое погибло. Как сообщили представители экстренных служб, в настоящее время сведения по факту происшествия уточняются.
Согласно предварительной информации, пожар произошёл на площади 100 квадратных метров. На месте возгорания работают пожарные и спасатели.
На заводе оборонной продукции в производственном цехе, где изготавливают аммонал, по неустановленным причинам произошёл взрыв трое человек пострадало и двое погибло. Как сообщили представители экстренных служб, в настоящее время сведения по факту происшествия уточняются.
Согласно предварительной информации, пожар произошёл на площади 100 квадратных метров. На месте возгорания работают пожарные и спасатели.
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Добавил: Алина Сегодня, 13:11