На оборонном заводе в Нижегородской области при взрыве погибли два человека

На заводе оборонной продукции в производственном цехе, где изготавливают аммонал, по неустановленным причинам произошёл взрыв трое человек пострадало и двое погибло. Как сообщили представители экстренных служб, в настоящее время сведения по факту происшествия уточняются.Согласно предварительной информации, пожар произошёл на площади 100 квадратных метров. На месте возгорания работают пожарные и спасатели.