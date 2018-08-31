Синоптики рассказали, какую погоду ожидать жителям Башкирии 1 сентября

Итак, день знаний окажется дождливым, однако осадки ожидаются лишь в нескольких районах. Ветер умеренный, юго-восточного направления, а термометр покажет +22 градуса в дневное время суток и опустится до +10 ночью.В столице Башкирии Уфе будет сухо, тепло и солнечно. Первая неделя сентября окажется относительно сухой и умеренно теплой. Осадки не предвидятся.