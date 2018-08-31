Жителей Башкирии напугал обнаруженный возле детского парка труп охранника

Местный молодой человек скончался вблизи детской игровой комнаты. Информацию о происшествии очевидцы сразу выложили в соцсетях. По их словам, около семи вечера девятнадцатилетний охранник торгового центра "Сити Молл потерял сознание. Прохожие, которые увидели тело, сразу вызвали скорую помощь. Медицинские специалисты пытались реанимировать местного жителя, однако их попытки по спасению жизни оказались безрезультатными.Согласно предварительным данным, у молодого охранника остановилось сердце. Обстоятельства, а также причины трагического случая уточняются.