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В Башкирии в городе Октябрьском LADA Kalina Sport врезалась в бетонный бордюр

В Башкирии на автодороге в городе Октябрьском транспортное средство LADA Kalina Sport врезалось на высокой скорости в бетонный бордюр. Вследствие данного ДТП погиб 35-летний водитель.

В Башкирии в городе Октябрьском LADA Kalina Sport врезалась в бетонный бордюр


Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло поздней ночью. Местный житель не смог справиться с управлением авто LADA Kalina Sport. При этом автомобиль столкнулся с бордюром. Вследствие этого транспортное средство отшвырнуло на встречную полосу, кинуло на обочину дороги, где росло дерево. После таких «манёвров» авто у водителя просто не осталось шансов. Он скончался на месте. При этом 27-летнему пассажиру LADA очень повезло, так как он смог выжить. Молодого жителя Саратовской области госпитализировали в больницу с многочисленными травмами.

Пострадавшие мужчины вследствие ДТП зажаты были в останках авто. Спасателям пришлось извлекать людей при помощи специальных инструментов. Причинами, а также обстоятельствами жуткого ДТП в настоящее время занимаются сотрудники Госавтоинспекции региона.

 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:32
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