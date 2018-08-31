В Башкирии в городе Октябрьском LADA Kalina Sport врезалась в бетонный бордюр

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло поздней ночью. Местный житель не смог справиться с управлением авто LADA Kalina Sport. При этом автомобиль столкнулся с бордюром. Вследствие этого транспортное средство отшвырнуло на встречную полосу, кинуло на обочину дороги, где росло дерево. После таких «манёвров» авто у водителя просто не осталось шансов. Он скончался на месте. При этом 27-летнему пассажиру LADA очень повезло, так как он смог выжить. Молодого жителя Саратовской области госпитализировали в больницу с многочисленными травмами.Пострадавшие мужчины вследствие ДТП зажаты были в останках авто. Спасателям пришлось извлекать людей при помощи специальных инструментов. Причинами, а также обстоятельствами жуткого ДТП в настоящее время занимаются сотрудники Госавтоинспекции региона.