В Ростове-на-Дону автомобиль вылетел с дороги и сбил девушку

В четверг вечером водитель автомобиля «Лада Приора», не справившись с управлением, вылетел с проезжей части и протаранил металлическое ограждение. Жертвой аварии стала девушка, проходившая по пешеходному участку, к счастью, она осталась жива, но встать самостоятельно не смогла.Серьёзные повреждения при аварии получил автомобиль и металлическая конструкция. Ростовчане в социальной сети бурно обсуждают дорожно-транспортное происшествие, негодуя о том, что многие водители по городу ездят, как по гоночной трассе.