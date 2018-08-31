В Санкт-Петербурге семилетний мальчик выпал из окна отеля

Бригада скорой помощи доставила пострадавшего ребенка в Детскую горбольницу им. Раухфуса около одиннадцати часов утра 30 августа в очень тяжелом состоянии. Медики установили у мальчика переломы височных костей, ушибы головного мозга и открытую черепно-мозговую травму. После осмотра пациента врачи сообщили о нем в полицию.Позже удалось выяснить, что мама и сын приехали в город из Москвы с туристической целью, чтобы осмотреть необычную архитектуру города. Сейчас известно, что ЧП случилось из-за недосмотра матери за ребенком, и он выпал со второго этажа собственного гостиничного номера. Правоохранительные органы выясняют детали ЧП.