В Омске вследствие столкновения двух маршрутных такси и мусоровоза погиб один человек
В Омске произошло столкновение двух маршрутных такси, а также мусоровоза. В ходе ДТП один человек погиб, а десять получили травмы разной тяжести.
Информация о дорожно-транспортном происшествии передана представителями областного управления МВД. В ведомстве сообщают, что 63-летний водитель микроавтобуса ГАЗ А64, направляясь по улице Лукашевича, не предоставил преимущество во время движения, допустив столкновение с транспортным средством Nissan Diesel.
Автомобиль ГАЗ в дальнейшем столкнулся с микроавтобусом ГАЗ А65. На место происшествия прибыли сотрудники МВД.
Информация о дорожно-транспортном происшествии передана представителями областного управления МВД. В ведомстве сообщают, что 63-летний водитель микроавтобуса ГАЗ А64, направляясь по улице Лукашевича, не предоставил преимущество во время движения, допустив столкновение с транспортным средством Nissan Diesel.
Автомобиль ГАЗ в дальнейшем столкнулся с микроавтобусом ГАЗ А65. На место происшествия прибыли сотрудники МВД.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:02