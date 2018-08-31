В Омске вследствие столкновения двух маршрутных такси и мусоровоза погиб один человек

Информация о дорожно-транспортном происшествии передана представителями областного управления МВД. В ведомстве сообщают, что 63-летний водитель микроавтобуса ГАЗ А64, направляясь по улице Лукашевича, не предоставил преимущество во время движения, допустив столкновение с транспортным средством Nissan Diesel.Автомобиль ГАЗ в дальнейшем столкнулся с микроавтобусом ГАЗ А65. На место происшествия прибыли сотрудники МВД.