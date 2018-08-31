Елена Миро обозвала актрису Эвелину Бледанс нацисткой

49-летняя мама двух детей прошла процедуру ЭКО, а также вновь забеременела, несмотря на то, что её шестилетний сын Семен был рождён с синдромом Дауна. Весь процесс транслировался съёмочной группой шоу А. Малахова «Прямой эфир». Такая откровенность многих пользователей Сети возмутила. Нашлись также люди, которые уверены, что проблема заключается в том, что известная актриса решилась опять заводить ребенка, несмотря на то, что прошлая её беременность закончилась рождением малыша с неизлечимой болезнью. Одним из самых яростных критиков данной затеи стала Лена Миро - известная звезда блогов. Она напомнила, что риск рождения детей с синдромом Дауна у мам в таком возрасте увеличивается в разы. При этом такой опыт ведь у Эвелины уже имеется.По мнению блогера, Эвелину Бледанс интересуют только деньги. Сын актрисы снимался в рекламе, при этом от его имени в соцсетях ведется аккаунт. По словам Лены Миро, это всё приносит неплохой доход. Она сравнила поведение знаменитости, готовой из факта зачатия очередного ребёнка сделать шоу, со зверствами нацистов.