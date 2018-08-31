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Дмитрий Маликов признался, что хочет участвовать в воспитании сына

Известный певец Дмитрий Маликов в своем интервью признался, что хочет принимать участие в воспитании сына и видеть, как он растет. Ведь на воспитание старшей дочери, у певца времени не хватало.

Дмитрий Маликов признался, что хочет участвовать в воспитании сына


В январе этого года Дмитрий Маликов с женой стали родителями во второй раз. Супругам удалось сохранить в тайне информацию о предстоящем пополнении семейства, благодаря услугам суррогатной матери. Теперь же Маликов ничего не скрывает, и охотно делится своими впечатлениями о сыне с журналистами, а также уже снял его в своем новом видеоклипе. Певец заявил, что хочет успеть воспитать наследника, несмотря на свой возраст.

48-летний Маликов с удовольствием гуляет с малышом, и проводит с ним как можно больше времени. Певец признался, что когда была маленькой дочь, то у него не было возможности видеть ее чаще и тем более, заниматься воспитанием. Рождение Стефании выпало на пик карьеры артиста, и он редко видел дочь.

 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:50
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