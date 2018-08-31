Экс-участница «Дома-2» Дарья Друзьяк обвинила Александра Серова в избиении

«У нас было несколько встреч. Александр Николаевич сказал, что нравлюсь ему, что относится ко мне как дочке, обещал помочь с работой. Говорил, что будет меня брать на все светские мероприятия концерты. А потом я стала замечать с его стороны какой-то нездоровый интерес. В общем, в итоге у нас несколько раз был интим. Со мной повсюду ходил его охранник. Чувствовала себя как птица в клетке. Это был самый кошмарный месяц в моей жизни. Еще просил познакомить его с моей лучшей подругой, даже звонил ей, предлагал что-то», - рассказала поклонникам Дарья Друзьяк.

«В какой-то момент не сдержалась и устроила истерику. В итоге Серов поднял на меня руку. Больше не в силах терпеть такое отношение, сбежала от него, куда глаза глядят. Теперь не знаю, что делать. Но очень хочу, чтобы другие наивные девочки не велись на пустые обещания и не повторяли моих ошибок. Ничего хорошего из этого не будет», - продолжила свой рассказ Друзьяк.

«Я никогда не была в этом бизнесе и не собираюсь. Но не удивляюсь, когда бывшие участники проекта идут во все тяжкие. Ведь рекламные там настолько никчемные, что от безысходности остается только такой путь. У каждого есть своя цена. Все дело в размере гонорара», - ранее писала у себя на страничке в социальной сети Instagram Дарья Друзьяк.

Эпатажную экс-звезду прославленной телестройки «Дом-2» Дарью Друзьяк огромнейшее количество телезрителей помнит, как одну из самых скандальных участниц телепроекта.Стоит напомнить, что обворожительная блондинка, находясь в Периметре, подралась с Анастасией Ендальцевой, которая довольно серьезно повредила девушке руку. Затем Дарью обвиняли в эскортном прошлом. В результате Друзьяк покинула реалити-шоу «Дом-2» со скандалом.По словам бывшей участницы телепроекта, на одной из вечеринок ей посчастливилось познакомиться с известным российским музыкантом Александром Серовым. Дарья Друзьяк заявила, что знаменитость пообещал ей помочь в продвижении по карьерной лестнице.Оказывается, что экс-участница «Дома-2» некоторое время жила в доме у Александра Серова. Артист, по словам Дарьи, сам предложил ей переехать к ниму.На сегодняшний день 29-летняя Дарья Друзьяк пытается отыскать поддержку среди своих близких друзей. Блондинка все время выходит на связь с родными, однако возвращаться в Украину по-прежнему не планирует.Отметим, что еще во время участия в телепроекте «Дом-2» девушку неоднократно обвиняли в том, что она встречается с достаточно богатыми зрелыми мужчинами, которые платят ей за эти встречи деньги.Впрочем, сама Дарья до сих пор напрочь отрицает подобные сплетни. Напротив, девушка даже решила разоблачить настоящих, по ее мнению, девушек, продающих себя и свое тело за деньги, рассказывая некоторые подробности темной прошлой жизни той или иной участницы реалити-шоу.В то же время в одном из недавнишних интервью Дарья Друзяк самостоятельно рассказала историю из своей жизни. По словам бывшей участницы «Дома-2», в те времена, когда она еще училась в институте, ей приходилось неоднократно встречаться с обеспеченными мужчинами. Оказывается, что девушка даже забеременела от одного из таких мужчин, который в итоге не поверил, что блондинка носит ребенка именно от него.Из рассказа Дарьи Друзьяк становится понятно, что богач предложил экс-звезде реалити-шоу «Дома-2» расстаться. Девушка, не найдя другого варианта, решила избавиться от малыша.Подчеркнем, что блондинка до сегодняшнего дня считает, что поступила правильно и, не стесняясь, рассказывает о своей прошлой жизни не только своим преданным поклонникам, но и журналистам.