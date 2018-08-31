Анастасия Волочкова в Instagram восхитила поклонников красотой

Этим летом Волочкова провела свой отдых в Греции, по словам балерины, она уединилась на острове Корфу, чтобы отдохнуть от навязчивого внимания прессы и поклонников. Однако отпуск для звезды был омрачён травмой ноги, во время очередного заплыва в море она наступила на ежа, после чего ей пришлось обращаться за помощью к врачам. В результате остаток своего отдыха балерине пришлось провести с повязкой на стопе.Загорелая Анастасия после отпуска в Греции вернулась домой помолодевшей, она посетила профессиональных стилистов и визажистов, сделав укладку и лёгкий макияж. Балерина запечатлела свой новый образ и выложила снимок в Instagram. В комментариях поклонники засыпали звезду комплиментами, отмечая, что отдых пошёл ей на пользу.