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Анастасия Волочкова в Instagram восхитила поклонников красотой

Анастасия Волочкова в Instagram выложила фотографию, восхитив поклонников своей красотой. Ранее балерину фанаты неоднократно критиковали за отсутствие макияжа и укладки.

Этим летом Волочкова провела свой отдых в Греции, по словам балерины, она уединилась на острове Корфу, чтобы отдохнуть от навязчивого внимания прессы и поклонников. Однако отпуск для звезды был омрачён травмой ноги, во время очередного заплыва в море она наступила на ежа, после чего ей пришлось обращаться за помощью к врачам. В результате остаток своего отдыха балерине пришлось провести с повязкой на стопе.

Анастасия Волочкова в Instagram восхитила поклонников красотой


Загорелая Анастасия после отпуска в Греции вернулась домой помолодевшей, она посетила профессиональных стилистов и визажистов, сделав укладку и лёгкий макияж. Балерина запечатлела свой новый образ и выложила снимок в Instagram. В комментариях поклонники засыпали звезду комплиментами, отмечая, что отдых пошёл ей на пользу.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 11:50
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