В Красноярске возле областной администрации автомобиль провалился в яму
В Красноярске возле областной администрации автомобиль провалился в яму. Многие жители возмутились произошедшим, но посчитали, что водитель виноват сам.
ЧП произошло по улице Ленина, 121. На том участке, в центре города, проходит до сих пор ремонт дороги. Неизвестно по какой причине автомобиль заехал туда, но новое асфальтное покрытие не выдержало и транспортное средство провалилось в яму. Местные жители сообщили, что на месте дорожного ремонта нет перекрытия.
ЧП произошло по улице Ленина, 121. На том участке, в центре города, проходит до сих пор ремонт дороги. Неизвестно по какой причине автомобиль заехал туда, но новое асфальтное покрытие не выдержало и транспортное средство провалилось в яму. Местные жители сообщили, что на месте дорожного ремонта нет перекрытия.
Происшествия
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 10:31