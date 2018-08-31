В Красноярске возле областной администрации автомобиль провалился в яму

ЧП произошло по улице Ленина, 121. На том участке, в центре города, проходит до сих пор ремонт дороги. Неизвестно по какой причине автомобиль заехал туда, но новое асфальтное покрытие не выдержало и транспортное средство провалилось в яму. Местные жители сообщили, что на месте дорожного ремонта нет перекрытия.