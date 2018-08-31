АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ушел человек-легенда: Творческий путь Иосифа Кобзона к народной любви
EUR 79.68 USD 68.08
Курс валют на 31.08.2018

В Красноярске возле областной администрации автомобиль провалился в яму

В Красноярске возле областной администрации автомобиль провалился в яму. Многие жители возмутились произошедшим, но посчитали, что водитель виноват сам.
В Красноярске возле областной администрации автомобиль провалился в яму

ЧП произошло по улице Ленина, 121. На том участке, в центре города, проходит до сих пор ремонт дороги. Неизвестно по какой причине автомобиль заехал туда, но новое асфальтное покрытие не выдержало и транспортное средство провалилось в яму. Местные жители сообщили, что на месте дорожного ремонта нет перекрытия.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Происшествия
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 10:31
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анастасия Волочкова в Instagram восхитила
В Геленджике мужчина с ребёнком попали в
Джихарханян публично выгнал родителей бывшей жены
Экс-участница «Дома-2» Дарья Друзьяк обвинила
Зрители рады, что Ксении Бородиной грубо «закрыли
В Красноярске возле областной администрации
Разведенный 82-летний Армен Джихарханян нашел
Учёные: «Невидимые» черные дыры могут временно
Зрители называют Ольгу Бузову эгоистичной стервой
В Омске на трассе при пожаре в автомобиле
На Марсе обнаружены «руины» прямоугольной формы
Голый мужчина в Тольятти «напоролся» на пику
Ольгу Бузову сравнили с вечно ноющей Ольгой
Смартфон Honor Magic 2 получит 40-ваттное
Житель Пенсильвании зафиксировал на камеру
Беременная Нюша выложила в Instagram фотографию в
Представлен флагманский смартфон ZTE Axon 9 Pro
Актриса Мария Порошина ждёт пятого ребёнка
Ирина Шейк и Брэдли Купер замечены на прогулке
Телеведущая Екатерина Варнава рассказала о своих
Астрономы обнаружили признаки существования на
Electronic Arts переносит релиз Battlefield V на
Новый тариф от "Билайн"Анлим" предоставляет
Ученые обнаружили за Солнцем новую загадочную
Ученые в 4 раза уменьшили погрешность значения
Ученые выяснили уровень влияния алкоголя и
Алиана Устиненко готова отдать своего сына
Роман Капаклы и Марина Африкантова задумались о
HTC представила модель нового флагманского
Турецкую провинцию Карс засыпал снег в разгар
Просмотреть все новости