Зрители рады, что Ксении Бородиной грубо «закрыли рот»

Фанаты телестройки имели возможность убедиться, что Бородина стала чрезвычайно озлобленной и открыто выказывает пренебрежение участникам, оскорбляя не только молодежь, но и людей весьма почтенного возраста.Примером такого поведения стал «тет-а-тет» с участием отца Насти Кочервей Ивана Никифоровича. Впрочем, мужчина не остался в стороне и довольно резко «заткнул рот» Ксении.Напомним, что Иван Никифорович не просто встал на защиту дочери, но и увел ее с программы, высказав нелестные комментарии в адрес шоу и в адрес ведущей.Зрители «Дом-2» считают, что поведение Кочервей-старшего вполне оправданно.