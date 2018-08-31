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Зрители рады, что Ксении Бородиной грубо «закрыли рот»

Поклонники реалити-шоу «Дом-2» остались довольны эфиром, где отец участницы Насти Кочервей «закрыл рот» ведущей Ксении Бородиной, которая, по мнению зрителей, окончательно зазвездилась.

Фанаты телестройки имели возможность убедиться, что Бородина стала чрезвычайно озлобленной и открыто выказывает пренебрежение участникам, оскорбляя не только молодежь, но и людей весьма почтенного возраста.

Зрители рады, что Ксении Бородиной грубо «закрыли рот»

Примером такого поведения стал «тет-а-тет» с участием отца Насти Кочервей Ивана Никифоровича. Впрочем, мужчина не остался в стороне и довольно резко «заткнул рот» Ксении.

Зрители рады, что Ксении Бородиной грубо «закрыли рот»

Напомним, что Иван Никифорович не просто встал на защиту дочери, но и увел ее с программы, высказав нелестные комментарии в адрес шоу и в адрес ведущей.

Зрители «Дом-2» считают, что поведение Кочервей-старшего вполне оправданно.

Зрители рады, что Ксении Бородиной грубо «закрыли рот»

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:45
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