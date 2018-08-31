Зрители рады, что Ксении Бородиной грубо «закрыли рот»
Поклонники реалити-шоу «Дом-2» остались довольны эфиром, где отец участницы Насти Кочервей «закрыл рот» ведущей Ксении Бородиной, которая, по мнению зрителей, окончательно зазвездилась.
Фанаты телестройки имели возможность убедиться, что Бородина стала чрезвычайно озлобленной и открыто выказывает пренебрежение участникам, оскорбляя не только молодежь, но и людей весьма почтенного возраста.
Примером такого поведения стал «тет-а-тет» с участием отца Насти Кочервей Ивана Никифоровича. Впрочем, мужчина не остался в стороне и довольно резко «заткнул рот» Ксении.
Напомним, что Иван Никифорович не просто встал на защиту дочери, но и увел ее с программы, высказав нелестные комментарии в адрес шоу и в адрес ведущей.
Зрители «Дом-2» считают, что поведение Кочервей-старшего вполне оправданно.
Фанаты телестройки имели возможность убедиться, что Бородина стала чрезвычайно озлобленной и открыто выказывает пренебрежение участникам, оскорбляя не только молодежь, но и людей весьма почтенного возраста.
Примером такого поведения стал «тет-а-тет» с участием отца Насти Кочервей Ивана Никифоровича. Впрочем, мужчина не остался в стороне и довольно резко «заткнул рот» Ксении.
Напомним, что Иван Никифорович не просто встал на защиту дочери, но и увел ее с программы, высказав нелестные комментарии в адрес шоу и в адрес ведущей.
Зрители «Дом-2» считают, что поведение Кочервей-старшего вполне оправданно.