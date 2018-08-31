В Геленджике мужчина с ребёнком попали в реанимацию из-за взорвавшегося гидроцикла
Мужчина с ребёнком попали в Геленджике в реанимацию после того как во время прогулки по чёрному морю под ними взорвался гидроцикл. Соответствующее видео происшествия выложили в YouTube.
На кадрах выложенного в Сеть видно, что вследствие взрыва, пассажиры гидроцикла разлетелись в разные стороны, вместе с частями водной техники. Мужчина с ребёнком оказались в итоге реанимации.
Арендованная машина взлетела на воздух вследствие взорвавшегося двигателя. Данный инцидент произошёл 29 августа в курортном посёлке Кабардинка.
На кадрах выложенного в Сеть видно, что вследствие взрыва, пассажиры гидроцикла разлетелись в разные стороны, вместе с частями водной техники. Мужчина с ребёнком оказались в итоге реанимации.
Арендованная машина взлетела на воздух вследствие взорвавшегося двигателя. Данный инцидент произошёл 29 августа в курортном посёлке Кабардинка.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:30