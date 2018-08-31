Джихарханян публично выгнал родителей бывшей жены из своего театра

В одном из интервью знаменитый актер и режиссер Армен Джихарханян признался, что после развода с супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской больше не хочет ничего о ней слышать. После скандального развода бывшая супруга актера покинула пост директора театра. Но Джихарханян принял решение уволить и ее родителей, которых Цымбалюк-Романовская устроила в театр, когда они были вместе.Напомним, что после развода с Арменом Джархаханяном экс-супруге достались три квартиры, последняя совсем новая. Ее пара обставляла вместе и обустраивала там уют. Сегодня великий актер отзывается о Цымбалюк-Романовской не очень лестно, он называет ее воровкой, фашиствующей женой и непорядочной женщиной.