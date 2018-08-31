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Специалисты рассказали, как избежать негативного влияния смартфонов на здоровье

Смартфоны стали неотъемлемой частью современного человека, однако со временем они могут нанести вред здоровью. Специалисты рассказали, как можно избежать негативного влияния гаджетов, не отказываясь от них.

В частности, эксперты советуют держать смартфоны на уровне глаз, это поможет избежать проблем с шеей и позвоночником. Чтобы снять нагрузку на руки, нужно приспособиться управлять телефоном двумя руками в симметричных положениях или регулярно менять их. Напряжение глаз поможет снять сокращение продолжительных сеансов с девайсом.

Специалисты рассказали, как избежать негативного влияния смартфонов на здоровье


Современные смартфоны на базе Android и iOS имеют настройки, они могут помочь уменьшить негативное воздействие синего цвета на глаза. Пользователи могут изменить цвет экрана на янтарный оттенок, уменьшив излучение синей волны, или выбрать другой режим, который снизит вред синего света, для глаз и сна.

 
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Добавил: Алина Сегодня, 17:00
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