Учёные: Изменение времени употребления пищи поможет в уменьшении жировых отложений

Учёные провели десятинедельное исследование, касающееся влияния ограниченного времени питания на вес человека. В данном случае подопытные не прибегали к определённым диетам. Они могли употреблять в пищу все, что желали. Эксперты разделили испытуемых на 2 группы. Речь идёт о контрольной группе, питавшейся как обычно, а также группе, которая должна была обедать на 90 мин раньше и завтракать на 90 мин позже. Каждый участник вел дневник диеты по эксперименту, предварительно заполнив вопросник и сдав образцы крови. Результаты показали, что люди, которые придерживаются в определенное время рациона питания, потеряли вдвое больше жира, чем контрольная группа. В свою очередь опрос показал, что 57 процентов участников 2 группы отметили уменьшение потребления своих продуктов вследствие снижения аппетита или сокращения порций из-за ограниченного периода времени для употребления пищи.Больше чем половина подопытных отметили, что не смогут поддержать ограничение времени, так как это несовместимо с социальной, а также семейной их жизнью. При этом 43 процента заметили, что ими будет рассматриваться план сохранения, если будет в отношении времени больше гибкости.