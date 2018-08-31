Разведенный 82-летний Армен Джихарханян нашел новую спутницу
Знаменитый актер и режиссер Армен Джихарханян после скандального развода с экс-супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской обзавелся новой молодой спутницей. 82-летний актер рассказал в интервью о новой помощнице.
Свой скандальный развод Армен Джихарханян переживает достаточно сложно. Хоть и произошел он в ноябре прошлого года, имущество супруги делят до сих пор. Но сегодня актер признается, что чувствует себя лучше и крепче спит. Джихарханян вернулся к работе в своем театре, заботится о своих актерах, а театральный сезон он открыл раньше всех остальных.
Актер рассказал о новой помощнице, которая имеет медицинское образование. Некая Людмила ухаживает за артистом, чистит и следит за его здоровьем. На вопрос о женитьбе на ней, Джихарханян лишь отшутился, мол, нет уже смысла. Артист очень сухо и лаконично ответил, что она хорошая хозяйка и добросовестно заботится о нем.
Свой скандальный развод Армен Джихарханян переживает достаточно сложно. Хоть и произошел он в ноябре прошлого года, имущество супруги делят до сих пор. Но сегодня актер признается, что чувствует себя лучше и крепче спит. Джихарханян вернулся к работе в своем театре, заботится о своих актерах, а театральный сезон он открыл раньше всех остальных.
Актер рассказал о новой помощнице, которая имеет медицинское образование. Некая Людмила ухаживает за артистом, чистит и следит за его здоровьем. На вопрос о женитьбе на ней, Джихарханян лишь отшутился, мол, нет уже смысла. Артист очень сухо и лаконично ответил, что она хорошая хозяйка и добросовестно заботится о нем.
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:24