Разведенный 82-летний Армен Джихарханян нашел новую спутницу

Свой скандальный развод Армен Джихарханян переживает достаточно сложно. Хоть и произошел он в ноябре прошлого года, имущество супруги делят до сих пор. Но сегодня актер признается, что чувствует себя лучше и крепче спит. Джихарханян вернулся к работе в своем театре, заботится о своих актерах, а театральный сезон он открыл раньше всех остальных.Актер рассказал о новой помощнице, которая имеет медицинское образование. Некая Людмила ухаживает за артистом, чистит и следит за его здоровьем. На вопрос о женитьбе на ней, Джихарханян лишь отшутился, мол, нет уже смысла. Артист очень сухо и лаконично ответил, что она хорошая хозяйка и добросовестно заботится о нем.