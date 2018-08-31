Зрители называют Ольгу Бузову эгоистичной стервой

Поклонники «Дома-2» заметили, что как только Роман Гриценко начинает отходить от отношений с Бузовой, Ольга тут же «дергает за ниточки» и не отпускает его, при этом ничего не обещая молодому человеку.Более того, женская половина зрительской аудитории называет Ольгу Бузову эгоистичной стервой, которая якобы радеет за Пинчук.», - пишут пользователи.Как отмечают зрители, Бузова в мстительном угаре хочет и Гриценко раздавить, и соперницу унизить, хотя в целом ситуация не так уж критична и в том, что ребята переспали по «синей лавочке» нет ничего страшного.Примечательно, что поклонники телестройки уверены, что если бы отношения Ирины Пинчук и Романа Гриценко «не ковыряли окружающие», то между ними могло бы что-то светлое получиться.