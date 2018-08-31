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Зрители называют Ольгу Бузову эгоистичной стервой

Ситуация, сложившаяся в «любовном треугольнике» Бузова-Гриценко-Пинчук, не дает покоя зрителям уже несколько дней, и они все чаще критикуют звездную ведущую.

Поклонники «Дома-2» заметили, что как только Роман Гриценко начинает отходить от отношений с Бузовой, Ольга тут же «дергает за ниточки» и не отпускает его, при этом ничего не обещая молодому человеку.

Зрители называют Ольгу Бузову эгоистичной стервой

Более того, женская половина зрительской аудитории называет Ольгу Бузову эгоистичной стервой, которая якобы радеет за Пинчук.

«Ты говоришь: мне за Иру обидно… вранье! Тебе обидно только за себя, что твой верный паж отошёл от тебя чуток! Если бы ты, действительно, переживала за Иру, так не заставляла бы Ромку перед всеми признаваться в интиме! Почему ты считаешь, что он, не сознаваясь, думает о себе? А если он её не хочет подставлять? Пока всё под вопросом, то её репутация не так страдает», - пишут пользователи.

Зрители называют Ольгу Бузову эгоистичной стервой

Как отмечают зрители, Бузова в мстительном угаре хочет и Гриценко раздавить, и соперницу унизить, хотя в целом ситуация не так уж критична и в том, что ребята переспали по «синей лавочке» нет ничего страшного.

Зрители называют Ольгу Бузову эгоистичной стервой

Примечательно, что поклонники телестройки уверены, что если бы отношения Ирины Пинчук и Романа Гриценко «не ковыряли окружающие», то между ними могло бы что-то светлое получиться.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:55
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