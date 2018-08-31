В Омске на трассе при пожаре в автомобиле взорвался бензобак

На 147 километре трассы «Черлак-Омск» полностью сгорела машина. По предварительной информации, причиной возгорания является неисправность транспортного средства. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области, на момент прибытия спасателей на место происшествия автомобиль 2011 года выпуска полностью выгорел.Тушили пожар на проезжей части двое спасателей, прибывшие на специальном транспорте. По словам сотрудников МЧС, автомобиль «ВАЗ-2114» восстановлению не подлежит, так как полностью повреждён в результате пожара. Предварительной причиной возгорания спасатели назвали неисправность механизмов, систем и узлов транспортного средства.