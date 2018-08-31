Ольгу Бузову сравнили с вечно ноющей Ольгой Рапунцель
Уже несколько дней отношения участников реалити-шоу «Дом-2» Романа Гриценко и Ирины Пинчук вызывают живейшие обсуждения между фанатами телестройки, но в то же время поведение ведущей Ольги Бузовой пользователи все чаще критикуют.
Еще недавно Бузова отвергала все попытки Гриценко сблизиться, но как только на горизонте замаячила соперница, звездная ведущая начала лить слезы.
Зрители даже сравнили Ольгу Бузову с ее тезкой Ольгой Рапунцель, которая постоянно пытается вызвать жалость к себе, проливая «крокодильи» слезы.
Публика считает рыдания Бузовой наигранными как всю ситуацию с заигрываниями Романа.
Впрочем, поклонники самой Ольги Бузовой отмечают, что Роман тоже наигранно демонстрирует любовь и ведущая пытается верить ему, но потом наступает «облом».
«Ее муж обманывал. Она естественно все это вспоминает, поэтому плачет, для нее вранье, предательство это лишнее напоминание о прошлом», - прокомментировала ситуацию Катя Жужа.
Другие пользователи отмечают, что Бузова не «единственная баба, которую муж бортанул» и нечего всю оставшуюся жизнь выпрашивать жалость своим разводом.
Еще недавно Бузова отвергала все попытки Гриценко сблизиться, но как только на горизонте замаячила соперница, звездная ведущая начала лить слезы.
Зрители даже сравнили Ольгу Бузову с ее тезкой Ольгой Рапунцель, которая постоянно пытается вызвать жалость к себе, проливая «крокодильи» слезы.
Публика считает рыдания Бузовой наигранными как всю ситуацию с заигрываниями Романа.
Впрочем, поклонники самой Ольги Бузовой отмечают, что Роман тоже наигранно демонстрирует любовь и ведущая пытается верить ему, но потом наступает «облом».
«Ее муж обманывал. Она естественно все это вспоминает, поэтому плачет, для нее вранье, предательство это лишнее напоминание о прошлом», - прокомментировала ситуацию Катя Жужа.
Другие пользователи отмечают, что Бузова не «единственная баба, которую муж бортанул» и нечего всю оставшуюся жизнь выпрашивать жалость своим разводом.