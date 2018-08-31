АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ушел человек-легенда: Творческий путь Иосифа Кобзона к народной любви
EUR 79.68 USD 68.08
Курс валют на 31.08.2018

Ольгу Бузову сравнили с вечно ноющей Ольгой Рапунцель

Уже несколько дней отношения участников реалити-шоу «Дом-2» Романа Гриценко и Ирины Пинчук вызывают живейшие обсуждения между фанатами телестройки, но в то же время поведение ведущей Ольги Бузовой пользователи все чаще критикуют.

Еще недавно Бузова отвергала все попытки Гриценко сблизиться, но как только на горизонте замаячила соперница, звездная ведущая начала лить слезы.

Ольгу Бузову сравнили с вечно ноющей Ольгой Рапунцель

Зрители даже сравнили Ольгу Бузову с ее тезкой Ольгой Рапунцель, которая постоянно пытается вызвать жалость к себе, проливая «крокодильи» слезы.

Публика считает рыдания Бузовой наигранными как всю ситуацию с заигрываниями Романа.

Ольгу Бузову сравнили с вечно ноющей Ольгой Рапунцель

Впрочем, поклонники самой Ольги Бузовой отмечают, что Роман тоже наигранно демонстрирует любовь и ведущая пытается верить ему, но потом наступает «облом».

«Ее муж обманывал. Она естественно все это вспоминает, поэтому плачет, для нее вранье, предательство это лишнее напоминание о прошлом», - прокомментировала ситуацию Катя Жужа.

Ольгу Бузову сравнили с вечно ноющей Ольгой Рапунцель

Другие пользователи отмечают, что Бузова не «единственная баба, которую муж бортанул» и нечего всю оставшуюся жизнь выпрашивать жалость своим разводом.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:50
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Зрители называют Ольгу Бузову эгоистичной стервой
В Омске на трассе при пожаре в автомобиле
На Марсе обнаружены «руины» прямоугольной формы
Голый мужчина в Тольятти «напоролся» на пику
Ольгу Бузову сравнили с вечно ноющей Ольгой
Смартфон Honor Magic 2 получит 40-ваттное
Житель Пенсильвании зафиксировал на камеру
Беременная Нюша выложила в Instagram фотографию в
Представлен флагманский смартфон ZTE Axon 9 Pro
Актриса Мария Порошина ждёт пятого ребёнка
Ирина Шейк и Брэдли Купер замечены на прогулке
Телеведущая Екатерина Варнава рассказала о своих
Астрономы обнаружили признаки существования на
Electronic Arts переносит релиз Battlefield V на
Новый тариф от "Билайн"Анлим" предоставляет
Ученые обнаружили за Солнцем новую загадочную
Ученые в 4 раза уменьшили погрешность значения
Ученые выяснили уровень влияния алкоголя и
Алиана Устиненко готова отдать своего сына
Роман Капаклы и Марина Африкантова задумались о
HTC представила модель нового флагманского
Турецкую провинцию Карс засыпал снег в разгар
Захар Саленко назвал свое возвращение на «Дом-2»
Полина Гагарина удивила поклонников длинными
Зрители «Дома-2» накинулись на Александру Черно
«Жигули» заехали на дерево после ДТП в Красноярске
Лариса Долина привела себя в порядок и отомстила
Максим Галкин высказался по поводу кончины Иосифа
Хейтеры раскритиковали Ксению Бородину за
Невеста Тимати снова замечена в обществе сына
Просмотреть все новости