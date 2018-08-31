Ольгу Бузову сравнили с вечно ноющей Ольгой Рапунцель

Еще недавно Бузова отвергала все попытки Гриценко сблизиться, но как только на горизонте замаячила соперница, звездная ведущая начала лить слезы.Зрители даже сравнили Ольгу Бузову с ее тезкой Ольгой Рапунцель, которая постоянно пытается вызвать жалость к себе, проливая «крокодильи» слезы.Публика считает рыдания Бузовой наигранными как всю ситуацию с заигрываниями Романа.Впрочем, поклонники самой Ольги Бузовой отмечают, что Роман тоже наигранно демонстрирует любовь и ведущая пытается верить ему, но потом наступает «облом».«Ее муж обманывал. Она естественно все это вспоминает, поэтому плачет, для нее вранье, предательство это лишнее напоминание о прошлом», - прокомментировала ситуацию Катя Жужа.Другие пользователи отмечают, что Бузова не «единственная баба, которую муж бортанул» и нечего всю оставшуюся жизнь выпрашивать жалость своим разводом.