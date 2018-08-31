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Учёные: «Невидимые» черные дыры могут временно оживлять «мертвые» звезды

«Невидимые» черные дыры имеют способность временно оживлять «мертвые» звезды, которые пролетают на малой дистанции от них.

Учёные: «Невидимые» черные дыры могут временно оживлять «мертвые» звезды


Данный вывод сделали ученые Института теоретической физики Кавли после проведения ряда наблюдений. Эксперт Кристофер Фрэджайл отметил, что учёным нужно точно узнать, сколько таких черных дыр существует во Вселенной. В дальнейшем результаты помогут детальнее узнать, как происходило рождение, а также развитие сверхмассивных космических объектов. Специалисты должны запечатлеть момент, когда чёрные дыры временно «оживят» белых карликов. Астрономы на сегодняшний день смогли зафиксировать существование космических небесных тел с промежуточной массой, которые стали «зародышами» для появления сородичей.

Научные сотрудники отмечают, что предполагаемые «невидимые» объекты в космосе не являются черными дырами, так как невозможно определить физические их свойства. Авторами проекта была разработана новая методика для проверки характеристик космических объектов. Во время выработки приливных сил дыры заставляют прочие компоненты вытягиваться, а также сжиматься, что повышает температуру материи. Этого в ряде случаев хватает, чтобы временно оживить «мертвые звезды».

 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:13
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