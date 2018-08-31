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На Марсе обнаружены «руины» прямоугольной формы

В Сеть выложили фотографию, сделанную на Марсе, на ней отчётливо видно «руины» прямоугольной формы. Данное открытие сделал независимый учёный, который считает, что речь идёт о постройках, созданных инопланетянами.

На Марсе обнаружены «руины» прямоугольной формы


Сотрудники NASA нередко упускают важные снимки во время просмотра фотографий, сделанных на Марсе. По мнению некоторых экспертов, делают они это намерено, чтобы скрыть от общественности факты, доказывающие существование инопланетных цивилизаций. Однако независимые учёные постоянно перепроверяют изображения Красной планеты, что не даёт бесследно исчезнуть важным свидетельствам, которыми и стали недавно обнаруженные «руины» прямоугольной формы. Эксперт уверен, что ему удалось обнаружить разрушенные стены комплекса, в котором ранее жили марсиане. Обломки зданий скрывает песок, но их хорошо видно на поверхности Марса, вряд ли эти «руины» природного происхождения, так как они имеют слишком правильные формы.

Пользователи интернета полностью согласны с мнением независимого учёного, так как тоже не сомневаются в рукотворном происхождении построек, они выразили свою благодарность уфологу за его работу, ведь это является доказательством существования инопланетян. Однако нашлись и скептики, готовые оспорить версию о возникновении геологических объектов.

 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 09:24
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