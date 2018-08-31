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Житель Пенсильвании зафиксировал на камеру красную планету возле Луны

Житель Пенсильвании выложил в интернете видеоролик, на котором он смог зафиксировать на камеру смартфона красную планету, расположившуюся вблизи Луны.

Житель Пенсильвании зафиксировал на камеру красную планету возле Луны


Многие пользователи Сети активно начали ассоциировать обнаруженный в космосе объект с пророчествами, касающимися конца света. Данное явления было очень необычным. Американский житель даже немного испугался. Пользователи Сети после просмотра видеоролика также начали выражать беспокойство. Многие подумали, что в космосе появилась загадочная планета Нибиру, о которой представители NASA отказываются говорить, так как считают, что её не существует.



Эксперты неоднократно уже заявляли, что конец света может наступить после столкновения нашей Земли с Нибиру. Вследствие этого некоторые люди начали задумываться, а не пора ли начинать паниковать.

 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:25
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