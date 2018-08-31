Житель Пенсильвании зафиксировал на камеру красную планету возле Луны

Многие пользователи Сети активно начали ассоциировать обнаруженный в космосе объект с пророчествами, касающимися конца света. Данное явления было очень необычным. Американский житель даже немного испугался. Пользователи Сети после просмотра видеоролика также начали выражать беспокойство. Многие подумали, что в космосе появилась загадочная планета Нибиру, о которой представители NASA отказываются говорить, так как считают, что её не существует.Эксперты неоднократно уже заявляли, что конец света может наступить после столкновения нашей Земли с Нибиру. Вследствие этого некоторые люди начали задумываться, а не пора ли начинать паниковать.