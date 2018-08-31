АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ушел человек-легенда: Творческий путь Иосифа Кобзона к народной любви
EUR 79.68 USD 68.08
Курс валют на 31.08.2018

Смартфон Honor Magic 2 получит 40-ваттное зарядное устройство

Накануне стало известно, что смартфон Honor Magic 2 получит 40-ваттное зарядное устройство, благодаря которому аккумулятор будет заряжаться значительно быстрее. Ожидается, что на рынке новинка появится в продаже до конца текущего года.

Накануне представители компании Huawei рассказали о новом устройстве Honor Magic 2. Помимо быстрой зарядки, которая сможет за 20 минут пополнить заряд аккумулятора на 70 процентов, гаджет получит дисплей FullView на всю лицевую поверхность и SoC Kirin 980. Судя по опубликованным изображениям, новый гаджет по своей конструкции очень похож на модель Oppo Find X.

Смартфон Honor Magic 2 получит 40-ваттное зарядное устройство


На данный момент это вся информация о новом смартфоне Honor Magic 2. Учитывая все особенности, устройство может стать весьма дорогостоящим. Стоит отметить, что в своё время первая модель марки была оценена примерно в 500 долларов.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 08:49
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Зрители называют Ольгу Бузову эгоистичной стервой
В Омске на трассе при пожаре в автомобиле
На Марсе обнаружены «руины» прямоугольной формы
Голый мужчина в Тольятти «напоролся» на пику
Ольгу Бузову сравнили с вечно ноющей Ольгой
Смартфон Honor Magic 2 получит 40-ваттное
Житель Пенсильвании зафиксировал на камеру
Беременная Нюша выложила в Instagram фотографию в
Представлен флагманский смартфон ZTE Axon 9 Pro
Актриса Мария Порошина ждёт пятого ребёнка
Ирина Шейк и Брэдли Купер замечены на прогулке
Телеведущая Екатерина Варнава рассказала о своих
Астрономы обнаружили признаки существования на
Electronic Arts переносит релиз Battlefield V на
Новый тариф от "Билайн"Анлим" предоставляет
Ученые обнаружили за Солнцем новую загадочную
Ученые в 4 раза уменьшили погрешность значения
Ученые выяснили уровень влияния алкоголя и
Алиана Устиненко готова отдать своего сына
Роман Капаклы и Марина Африкантова задумались о
HTC представила модель нового флагманского
Турецкую провинцию Карс засыпал снег в разгар
Захар Саленко назвал свое возвращение на «Дом-2»
Полина Гагарина удивила поклонников длинными
Зрители «Дома-2» накинулись на Александру Черно
«Жигули» заехали на дерево после ДТП в Красноярске
Лариса Долина привела себя в порядок и отомстила
Максим Галкин высказался по поводу кончины Иосифа
Хейтеры раскритиковали Ксению Бородину за
Невеста Тимати снова замечена в обществе сына
Просмотреть все новости