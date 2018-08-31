Смартфон Honor Magic 2 получит 40-ваттное зарядное устройство
Накануне стало известно, что смартфон Honor Magic 2 получит 40-ваттное зарядное устройство, благодаря которому аккумулятор будет заряжаться значительно быстрее. Ожидается, что на рынке новинка появится в продаже до конца текущего года.
Накануне представители компании Huawei рассказали о новом устройстве Honor Magic 2. Помимо быстрой зарядки, которая сможет за 20 минут пополнить заряд аккумулятора на 70 процентов, гаджет получит дисплей FullView на всю лицевую поверхность и SoC Kirin 980. Судя по опубликованным изображениям, новый гаджет по своей конструкции очень похож на модель Oppo Find X.
На данный момент это вся информация о новом смартфоне Honor Magic 2. Учитывая все особенности, устройство может стать весьма дорогостоящим. Стоит отметить, что в своё время первая модель марки была оценена примерно в 500 долларов.
Накануне представители компании Huawei рассказали о новом устройстве Honor Magic 2. Помимо быстрой зарядки, которая сможет за 20 минут пополнить заряд аккумулятора на 70 процентов, гаджет получит дисплей FullView на всю лицевую поверхность и SoC Kirin 980. Судя по опубликованным изображениям, новый гаджет по своей конструкции очень похож на модель Oppo Find X.
На данный момент это вся информация о новом смартфоне Honor Magic 2. Учитывая все особенности, устройство может стать весьма дорогостоящим. Стоит отметить, что в своё время первая модель марки была оценена примерно в 500 долларов.
Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 08:49