Смартфон Honor Magic 2 получит 40-ваттное зарядное устройство

Накануне представители компании Huawei рассказали о новом устройстве Honor Magic 2. Помимо быстрой зарядки, которая сможет за 20 минут пополнить заряд аккумулятора на 70 процентов, гаджет получит дисплей FullView на всю лицевую поверхность и SoC Kirin 980. Судя по опубликованным изображениям, новый гаджет по своей конструкции очень похож на модель Oppo Find X.На данный момент это вся информация о новом смартфоне Honor Magic 2. Учитывая все особенности, устройство может стать весьма дорогостоящим. Стоит отметить, что в своё время первая модель марки была оценена примерно в 500 долларов.