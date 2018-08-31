Представлен флагманский смартфон ZTE Axon 9 Pro

В частности, смартфон ZTE Axon 9 Pro оснащён дисплеем AMOLED диагональю 6,2 дюйма, в его основе лежит SoC Snapdragon 845, а также встроено 128 гигабайт флэш-памяти и 6 гигабайт ОЗУ. Основная камера получила сверхширокоугольный объектив с датчиками разрешением 12 и 20 мегапикселей, а фронтальная камера гаджета располагает 20 мегапикселями. Аккумуляторная батарея радует приличной ёмкостью 4000 мА•ч, имеется функция беспроводной зарядки и поддержка Bluetooth 5.0, а также встроены стереодинамики, NFC и есть защита от воды (IP68), при этом разъём для наушников отсутствует.Габариты нового смартфона составляют 156,5 х 74,5 х 7,9 миллиметров, его работа осуществляется под управлением операционной системы Android 8.1 без оболочек. На европейский рынок ZTE Axon 9 Pro поступит в продажу стоимостью от 650 евро.