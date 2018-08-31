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Актриса Мария Порошина ждёт пятого ребёнка

Накануне стало известно о том, что Мария Порошина ждёт пятого ребёнка. В телесериале «Челночницы» актриса снималась, находясь в интересном положении.

В настоящее время Порошина счастлива в браке с актёром Ильёй Древновым. Свою первую дочь Полину артистка родила, когда ей было немного за 20. Отцом девочки является Гоша Куценко, который постоянно изменял Марии, поэтому отношения у них не сложились, но со временем они смогли их наладить, ради дочери.

Актриса Мария Порошина ждёт пятого ребёнка


Официальным супругом актрисы стал Илья Древнов, которому она родила трёх дочерей – Серафиму, Аграфену и Глафиру, скоро в актёрской семье ожидается пополнение, так как Мария Порошина беременна. В июле актриса посетила вместе со своими наследницами фестиваль музыкальных искусств в «Орлёнке», на ней было надето свободное платье алого цвета, однако тогда о беременности никто не догадывался. Но теперь интересное положение скрыть очень сложно, так как срок уже большой.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 07:22
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