Алиана Устиненко готова отдать своего сына Роберта Александру Гобозову

А в одном из своих последних интервью Алиана вообще призналась, что готова отдать ребенка бывшему мужу Александру Гобозову, с которым несколько дней назад она оформила окончательный развод.По словам Устиненко, мама Саши живет в пяти минутах езды от реалити-шоу, а потому она могла бы видеть сына ежедневно. Но пока ее смущает одно «но» - отношения Гобозова с Ольгой Жариковой.Девушка считает, что молодые люди расстались не окончательно и до сих пор испытывают друг к другу чувства. Поэтому Алиана твердо заявила, что Саша получит Роберта только тогда, когда поставит окончательную точку в своем романе с Олей.