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Алиана Устиненко готова отдать своего сына Роберта Александру Гобозову

Ни для кого не секрет, что у участницы телепроекта «Дом-2» Алианы Устиненко за периметром остался сын, которого она отправила на вынужденные каникулы в Волгоград к своим родителям. Девушка заявила, что скучает по Роберту, но совсем за него не беспокоится, поскольку бабушка с дедушкой окружают его заботой и теплом.

А в одном из своих последних интервью Алиана вообще призналась, что готова отдать ребенка бывшему мужу Александру Гобозову, с которым несколько дней назад она оформила окончательный развод.

Алиана Устиненко готова отдать своего сына Роберта Александру Гобозову

По словам Устиненко, мама Саши живет в пяти минутах езды от реалити-шоу, а потому она могла бы видеть сына ежедневно. Но пока ее смущает одно «но» - отношения Гобозова с Ольгой Жариковой.

Девушка считает, что молодые люди расстались не окончательно и до сих пор испытывают друг к другу чувства. Поэтому Алиана твердо заявила, что Саша получит Роберта только тогда, когда поставит окончательную точку в своем романе с Олей.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 00:42
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