Роман Капаклы и Марина Африкантова задумались о детях

«Многие участники "ДОМ-2" уже создали семьи и даже родили детей. А как вы считаете, до какого момента нужно оставаться на телепроекте? Детей с Маришкой заводить за периметром или жить тут и быть для всех примером?» - поинтересовался молодой человек в своем микроблоге у подписчиков.

Однако ребята не стали на этом останавливаться, они заявили, что в самое ближайшее время отправятся в московский ЗАГС, чтобы оформить свои отношения официально.Кроме того, на днях Марина и Рома ошеломили своих поклонников новостью о том, что они хотят детей, но пока не знают, будет ли это в рамках реалити-шоу, либо за его пределами.В любом случае, Капаклы и Африкантова, несмотря на натянутые отношения с родственниками, а также разницу в возрасте, настроены очень решительно. После свадьбы на Сейшелах они окончательно поняли, что созданы друг для друга и не хотят расставаться ни на минуту.Напомним, что ранее Марина Африкантова заявила, что не будет брать фамилию Романа Капаклы после свадьбы.