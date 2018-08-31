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Роман Капаклы и Марина Африкантова задумались о детях

Несколько недель назад на Поляну с Острова любви вернулись участники телепроекта «Дом-2» Марина Африкантова и Роман Капаклы, которые все-таки решились сыграть Сейшельскую свадьбу и сейчас считают себя мужем и женой.

Однако ребята не стали на этом останавливаться, они заявили, что в самое ближайшее время отправятся в московский ЗАГС, чтобы оформить свои отношения официально.

Роман Капаклы и Марина Африкантова задумались о детях

Кроме того, на днях Марина и Рома ошеломили своих поклонников новостью о том, что они хотят детей, но пока не знают, будет ли это в рамках реалити-шоу, либо за его пределами.

«Многие участники "ДОМ-2" уже создали семьи и даже родили детей. А как вы считаете, до какого момента нужно оставаться на телепроекте? Детей с Маришкой заводить за периметром или жить тут и быть для всех примером?» - поинтересовался молодой человек в своем микроблоге у подписчиков.


В любом случае, Капаклы и Африкантова, несмотря на натянутые отношения с родственниками, а также разницу в возрасте, настроены очень решительно. После свадьбы на Сейшелах они окончательно поняли, что созданы друг для друга и не хотят расставаться ни на минуту.

Напомним, что ранее Марина Африкантова заявила, что не будет брать фамилию Романа Капаклы после свадьбы.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 00:17
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