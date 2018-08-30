Зрители «Дома-2» накинулись на Александру Черно за критику в адрес Ольги Рапунцель
Несколько дней назад периметр «Дома-2» едва не покинула самая популярная и неоднозначная пара телепроекта Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко. А все потому, что супруги решили, что они особенные и отношения к ним должно быть соответствующее.
Коллектив и ведущие не стали мириться с такой позицией, а потому быстро спустили молодых родителей с небес на землю, указав им их место. И самой активной была Александра Черно, которая на Лобном прямым текстом говорила, что Оля зазвездилась и ей необходимо снять корону.
Рапунцель к совету прислушалась, а вот Саша видимо решила занять ее место и в одном из последних выпусков шоу «Бородина против Бузовой» уверенно заявила, что она звезда. И теперь на нее ополчились даже те, кто еще пару дней назад ругал Олю и Диму.
Кроме того, Черно в очередной раз обвинили в провале перезагрузки, отметив, что за 2 месяца она не только не похудела, но и не научилась правильно себя вести, контролировать эмоции и уважать «Дом-2», который потратил на нее огромное количество денег.
Напомним, что ранее мы писали о том, что по мнению зрителей, Александру Черно следует оштрафовать на 70 тысяч рублей за плохое поведение.
Коллектив и ведущие не стали мириться с такой позицией, а потому быстро спустили молодых родителей с небес на землю, указав им их место. И самой активной была Александра Черно, которая на Лобном прямым текстом говорила, что Оля зазвездилась и ей необходимо снять корону.
Рапунцель к совету прислушалась, а вот Саша видимо решила занять ее место и в одном из последних выпусков шоу «Бородина против Бузовой» уверенно заявила, что она звезда. И теперь на нее ополчились даже те, кто еще пару дней назад ругал Олю и Диму.
Кроме того, Черно в очередной раз обвинили в провале перезагрузки, отметив, что за 2 месяца она не только не похудела, но и не научилась правильно себя вести, контролировать эмоции и уважать «Дом-2», который потратил на нее огромное количество денег.
Напомним, что ранее мы писали о том, что по мнению зрителей, Александру Черно следует оштрафовать на 70 тысяч рублей за плохое поведение.