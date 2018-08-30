«Жигули» заехали на дерево после ДТП в Красноярске

Первая информация поступила от случайных очевидцев, находившихся на городском перекрестке в момент столкновения. Свидетели сделали снимки и опубликовали их на странице городского портала в сети Instagram. Благодаря опубликованной информации известно, что автомобиль марки «Жигули» не разминулся с хэтчбеком Ford Focus, вылетев при этом на тротуар. Скорость маневра не позволила водителю справиться с управлением и отечественному транспортному средству пришлось заехать на дерево.Жителей Красноярска повеселил подобный исход событий ДТП. Сведений о пострадавших, как и информации от дорожной полиции еще не опубликовано.