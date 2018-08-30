Станет ли Геленджик круглогодичным курортным городом?
28 августа этого года состоялась большая презентация некоммерческой организации АНО. В рамках этой встречи члены Наблюдательного совета организации под руководством Виктора Хрестина (напомним, он занимает пост главы города) обсудили очень важные для Геленджика вопросы, касающиеся его дальнейшего развития.
От обычных встреч, где просто обсуждаются подобные проблемы, однако, редко когда находятся консервативные методы их решения, презентация отличалась многим. Прежде всего, своим составом. В состав Наблюдательного совета вошли совсем не случайные люди, а те, кому действительно небезразлична судьба региона и его жителей. Среди них были не только представители спорта, но даже и религии и казачьего общества. Благодаря тому, что состав совета сам по себе был разнообразным, каждый вопрос, поднимаемый им, обсуждался разносторонне, и это помогало подбирать оптимальные решения.
Для того чтобы Геленджик развивался, по мнению АНО, ему нужны новые инвесторы, развитие имеющейся инфраструктуры (не стоит забывать о важности туристов для Геленджика), реставрация и реконструкция архитектуры города...
Параллельно с развитием, сохранением имеющихся направлений, также поднимался очень важный вопрос — как сделать Геленджик курортным городом не только в летний сезон, но и в течение круглого года. Однако, чтобы это стало возможным, туристам нужно предложить соответствующий уровень и насыщенную развлекательную программу. О последней готов позаботиться крупный концертно-развлекательный центр, строительство которого запускается. Он и станет тем магнитом, который будет привлекать туристов в Геленджик вне сезона.
Подробности презентации АНО и её программу можно прочесть на сайте http://g2035.ru/. Информация тут освещается очень детально и регулярно обновляется.
По информации MOS.NEWS
От обычных встреч, где просто обсуждаются подобные проблемы, однако, редко когда находятся консервативные методы их решения, презентация отличалась многим. Прежде всего, своим составом. В состав Наблюдательного совета вошли совсем не случайные люди, а те, кому действительно небезразлична судьба региона и его жителей. Среди них были не только представители спорта, но даже и религии и казачьего общества. Благодаря тому, что состав совета сам по себе был разнообразным, каждый вопрос, поднимаемый им, обсуждался разносторонне, и это помогало подбирать оптимальные решения.
Для того чтобы Геленджик развивался, по мнению АНО, ему нужны новые инвесторы, развитие имеющейся инфраструктуры (не стоит забывать о важности туристов для Геленджика), реставрация и реконструкция архитектуры города...
Параллельно с развитием, сохранением имеющихся направлений, также поднимался очень важный вопрос — как сделать Геленджик курортным городом не только в летний сезон, но и в течение круглого года. Однако, чтобы это стало возможным, туристам нужно предложить соответствующий уровень и насыщенную развлекательную программу. О последней готов позаботиться крупный концертно-развлекательный центр, строительство которого запускается. Он и станет тем магнитом, который будет привлекать туристов в Геленджик вне сезона.
Подробности презентации АНО и её программу можно прочесть на сайте http://g2035.ru/. Информация тут освещается очень детально и регулярно обновляется.
По информации MOS.NEWS
Общество
Добавил: admin Сегодня, 20:06