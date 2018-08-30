Хейтеры раскритиковали Ксению Бородину за аморальный образ жизни

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 25 Авг 2018 в 1:56 PDT

Не стало исключением и недавнее видео из ночного клуба, где знаменитость отдыхала в компании подруг.Судя по всему, многих недоброжелателей возмутило то, что строящая из себя образцовую мать и идеальную жену, на самом деле Бородина ни чем не отличается от своих подопечных на телестройке и ведет аморальный образ жизни, демонстрируя публике любовь к горячительным напиткам.По мнению недовольных пользователей, подобные видео с «гулянок» совсем не то, что стоит показывать в Сети.Кроме того, они напомнили Ксении, что она воспитывает двух дочек, одна из них является подростком, у которого сейчас только формируется восприятие к окружающему миру, и глядя на то, как ведет себя мать, у Маруси может сложиться неправильное мнение о должном поведении женщин.