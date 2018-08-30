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Хейтеры раскритиковали Ксению Бородину за аморальный образ жизни

Несмотря на огромное количество поклонников, у популярной ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной, как и всех медийных личностей, есть хейтеры, которые ежедневно следят за всеми ее передвижениями и не упускают возможности упрекнуть или раскритиковать теледиву за что-то.

Не стало исключением и недавнее видео из ночного клуба, где знаменитость отдыхала в компании подруг.

Хейтеры раскритиковали Ксению Бородину за аморальный образ жизни

Судя по всему, многих недоброжелателей возмутило то, что строящая из себя образцовую мать и идеальную жену, на самом деле Бородина ни чем не отличается от своих подопечных на телестройке и ведет аморальный образ жизни, демонстрируя публике любовь к горячительным напиткам.

По мнению недовольных пользователей, подобные видео с «гулянок» совсем не то, что стоит показывать в Сети.

Кроме того, они напомнили Ксении, что она воспитывает двух дочек, одна из них является подростком, у которого сейчас только формируется восприятие к окружающему миру, и глядя на то, как ведет себя мать, у Маруси может сложиться неправильное мнение о должном поведении женщин.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 21:06
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