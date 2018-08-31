Ирина Шейк и Брэдли Купер замечены на прогулке вместе с дочкой
Дочке Брэдли Купера и Ирины Шейк в марте исполнился год. Девочка начала ходить и растет очень активным ребенком. Модель и актер с малышкой практически не расстаются и часто появляются вместе на прогулках.
Уже есть первые опубликованные снимки малышки Леа вместе с семьей. Брэдли Купера и Ирину Шейк заметили в Париже во время прогулки. Влюбленные родители весело общались, не забывая при этом приглядывать за дочкой и контролировать ее каждый шаг. А использовали они для контроля специальные детские вожжи, так как Леа активный и непоседливый ребенок.
Следует напомнить, в Сети уже распространялись слухи с информацией, что Купер и Шейк задумываются о втором ребенке.
Уже есть первые опубликованные снимки малышки Леа вместе с семьей. Брэдли Купера и Ирину Шейк заметили в Париже во время прогулки. Влюбленные родители весело общались, не забывая при этом приглядывать за дочкой и контролировать ее каждый шаг. А использовали они для контроля специальные детские вожжи, так как Леа активный и непоседливый ребенок.
Следует напомнить, в Сети уже распространялись слухи с информацией, что Купер и Шейк задумываются о втором ребенке.
ШоуБиз
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 07:03