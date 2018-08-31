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Ирина Шейк и Брэдли Купер замечены на прогулке вместе с дочкой

Дочке Брэдли Купера и Ирины Шейк в марте исполнился год. Девочка начала ходить и растет очень активным ребенком. Модель и актер с малышкой практически не расстаются и часто появляются вместе на прогулках.
Ирина Шейк и Брэдли Купер замечены на прогулке вместе с дочкой

Уже есть первые опубликованные снимки малышки Леа вместе с семьей. Брэдли Купера и Ирину Шейк заметили в Париже во время прогулки. Влюбленные родители весело общались, не забывая при этом приглядывать за дочкой и контролировать ее каждый шаг. А использовали они для контроля специальные детские вожжи, так как Леа активный и непоседливый ребенок.


Следует напомнить, в Сети уже распространялись слухи с информацией, что Купер и Шейк задумываются о втором ребенке.

 
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ШоуБиз
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 07:03
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