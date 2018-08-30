Максим Галкин высказался по поводу кончины Иосифа Кобзона
Максим Галкин высказался по поводу кончины известного певца Иосифа Кобзона. Слова памяти юморист опубликовал в своем микроблоге Instagram.
По словам юмориста, именно Иосиф Кобзон не одно десятилетие подряд олицетворял отечественную эстраду, при этом являлся символом советской сцены. Максим Галкин считает, что исполнитель песен в композициях находил смысл жизни, а также лекарство от смерти. Певец имел прекрасное чувство юмора и энергию, которой хватало для сцены, семьи, общественной жизни и политики. Шоумен добавил, что Иосиф Давыдович заботился о людях, потерявших власть и оставшихся ненужными.
Стоит напомнить, что Иосиф Кобзон долгие годы боролся с онкологией. Артист скончался 30 августа в московской клинике.
По словам юмориста, именно Иосиф Кобзон не одно десятилетие подряд олицетворял отечественную эстраду, при этом являлся символом советской сцены. Максим Галкин считает, что исполнитель песен в композициях находил смысл жизни, а также лекарство от смерти. Певец имел прекрасное чувство юмора и энергию, которой хватало для сцены, семьи, общественной жизни и политики. Шоумен добавил, что Иосиф Давыдович заботился о людях, потерявших власть и оставшихся ненужными.
Стоит напомнить, что Иосиф Кобзон долгие годы боролся с онкологией. Артист скончался 30 августа в московской клинике.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:29