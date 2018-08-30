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Максим Галкин высказался по поводу кончины Иосифа Кобзона

Максим Галкин высказался по поводу кончины известного певца Иосифа Кобзона. Слова памяти юморист опубликовал в своем микроблоге Instagram.

Максим Галкин высказался по поводу кончины Иосифа Кобзона


По словам юмориста, именно Иосиф Кобзон не одно десятилетие подряд олицетворял отечественную эстраду, при этом являлся символом советской сцены. Максим Галкин считает, что исполнитель песен в композициях находил смысл жизни, а также лекарство от смерти. Певец имел прекрасное чувство юмора и энергию, которой хватало для сцены, семьи, общественной жизни и политики. Шоумен добавил, что Иосиф Давыдович заботился о людях, потерявших власть и оставшихся ненужными.

Максим Галкин высказался по поводу кончины Иосифа Кобзона


Стоит напомнить, что Иосиф Кобзон долгие годы боролся с онкологией. Артист скончался 30 августа в московской клинике.

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:29
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