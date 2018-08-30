Зрители «Дома-2» подозревают, что Татьяна Мусульбес нарочно скрывает свою беременность

По мнению многих коллег девушки, а также зрителей реалити-шоу, новоиспеченная супруга Виктора Литвинова не иначе как беременна. Да и сам молодой человек подозревает, что совсем скоро станет отцом. Он даже сходил к Алене Савкиной, которая находится на 17 неделе и ждет ребенка от Ильи Яббарова, чтобы узнать признаки беременности на начальной стадии.Тем не менее, Таня свое возможное положение всячески отрицает, отказываясь делать тест на беременность, аргументируя это тем, что у нее обычное пищевое отравление и совсем скоро она поправится.Однако поклонники телестройки уверены в том, что Мусульбес готовиться стать мамой, и даже понимают, почему она не хочет обо всем рассказывать коллективу и ведущим.Все дело в том, что буквально месяц назад за ворота «Дома-2» отправили беременную Богдану Николенко вместе с ее возлюбленным Дмитрием Кварацхелия. И хотя в эфирах об этом не говорили, зрители считают, что очередная беременность, в рамках телепроекта, организатором не нужна и Таня знает об этом, поэтому не спешит раскрывать свой новый статус.