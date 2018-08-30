Турецкую провинцию Карс засыпал снег в разгар туристического сезона

Также сообщается, что мощный снегопад в регионе остановил передвижение на дорогах и работу популярных курортов на несколько часов. Несвойственные для августа условия осложнили движение на трассе Карс-Кагызман. Всех пешеходов и водителей сотрудники спецслужб просят соблюдать повышенную внимательность и особую осторожность.Как отметили синоптики, на несколько часов температура воздуха в регионе опустилась до отметки +7 градусов Цельсия.