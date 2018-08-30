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Турецкую провинцию Карс засыпал снег в разгар туристического сезона

В разгар туристического сезона турецкая провинция Карс попала под действие циклона, который принес осадки в виде обильного снегопада. Мощный грозовой фронт вызвал приближение аномального погодного явления.

Также сообщается, что мощный снегопад в регионе остановил передвижение на дорогах и работу популярных курортов на несколько часов. Несвойственные для августа условия осложнили движение на трассе Карс-Кагызман. Всех пешеходов и водителей сотрудники спецслужб просят соблюдать повышенную внимательность и особую осторожность.
Турецкую провинцию Карс засыпал снег в разгар туристического сезона


Как отметили синоптики, на несколько часов температура воздуха в регионе опустилась до отметки +7 градусов Цельсия.

 
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Происшествия
Добавил: Дубов Дмитрий Вчера, 23:38
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