Турецкую провинцию Карс засыпал снег в разгар туристического сезона
В разгар туристического сезона турецкая провинция Карс попала под действие циклона, который принес осадки в виде обильного снегопада. Мощный грозовой фронт вызвал приближение аномального погодного явления.
Также сообщается, что мощный снегопад в регионе остановил передвижение на дорогах и работу популярных курортов на несколько часов. Несвойственные для августа условия осложнили движение на трассе Карс-Кагызман. Всех пешеходов и водителей сотрудники спецслужб просят соблюдать повышенную внимательность и особую осторожность.
Как отметили синоптики, на несколько часов температура воздуха в регионе опустилась до отметки +7 градусов Цельсия.
Также сообщается, что мощный снегопад в регионе остановил передвижение на дорогах и работу популярных курортов на несколько часов. Несвойственные для августа условия осложнили движение на трассе Карс-Кагызман. Всех пешеходов и водителей сотрудники спецслужб просят соблюдать повышенную внимательность и особую осторожность.
Как отметили синоптики, на несколько часов температура воздуха в регионе опустилась до отметки +7 градусов Цельсия.
Происшествия
Добавил: Дубов Дмитрий Вчера, 23:38