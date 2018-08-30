Евгений Петросян прокомментировал смерть Иосифа Кобзона

Публикация от Евгений Петросян / Official (@petrosyanevgeny) 30 Авг 2018 в 4:44 PDT

Комик отметил, что смерть забрала “великого человека”. По мнению Евгения Петросяна, в своих песнях Иосиф Кобзон отражал душу народа. Для отечественных артистов уход из жизни исполнителя песен стала огромной потерей не только коллеги, но и защитника, как в искусстве, так и в жизни. Шоумен также упомянул, что покойный певец всегда был активным на сцене. Участвуя в концертах, постоянно находил, что исполнить в тот или другой момент. Иосиф Давыдович являлся также хорошим и остроумным рассказчиком. В конце поста юморист выразил свои соболезнования родным артиста и всем фанатам его таланта.Пользователи в комментариях массово начали присоединяться ко всему сказанному Евгением Петросяном. Они также считают, что в лице Иосифа Кобзона российская культура потеряла очень важную фигуру.