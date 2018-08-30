Ушел человек-легенда: Творческий путь Иосифа Кобзона к народной любви

Свой творческий путь Иосиф Давыдович начал в возрасте 10 лет. Тогда он одержал победу в олимпиаде республики и в качестве приза поехал в Москву на ВДНХ. В Днепропетровском горном техникуме молодой Кобзон познакомился с Леонидом Иосифовичем Терещенко, который помог певцу подготовить некий первоначальный репертуар. Далее он пошел на службу в армию, где участвуя в ансамблях впервые подумал о профессиональном занятии пением. В 1958 году певец поступил на факультет вокала Государственного Музыкального института им. Гнесиных. На вступительных экзаменах Кобзон спел, кроме прочего, романсы А. Бродина и некоторые народные песни Украины. Он учился у Любови Владимировны Котельниковой и Георгия Борисовича Орнатлихова.В 1958 году, продолжая учиться, Иосиф Кобзон устроился на работу в местный цирк. Там он исполнял песню “Куба – любовь моя” авторства А. Пахмутовой, а уже в 1959 году он со своим однокурсником Виктором Кохно пели в дуэте. Знакомство с композитором Аркадием Островским стало краеугольным камнем в жизни певца. Песни в его исполнении «Мальчишки, мальчишки», «Ты слышишь, Куба», «Возможно», «Песня остается с человеком» сразу же обрели популярность.С 1960 года Иосиф Давыдович стал постоянным участником новогодних огоньков. В 1961 году певец впервые отправился в творческую командировку в Венгрию с двумя другими певцами. В 1962 году он начал петь единолично. Песни в его исполнении сразу стали популярными, становились хитами. Организации гастролей способствовал Павел Леонидович Леонидов. Помимо Островского, Пахмутовой, Колмановского для Кобзона песни писали также другие знаменитые поэты. Некоторые тексты он создал совместно с Л. Ошаниным, Е. Евтушенко, М. Матусовским, Е. Долматовским, Р. Газматовым, Р. Рождественским, Н. Добронравовым, А. Вознесенским. Как позже говорил певец, эти песни навсегда заняли особое место в его сердце.В 1964 году Иосиф Кобзон стал лауреатом многих почетных наград, в то же время ему присвоили звание «Заслуженный артист Чечено-Ингушской АССР». В 1965 году певец стал участником международного конкурса «Дружба», проходившего в шести странах, и получил первые места в Варшаве, Берлине и Будапеште.С 1966 по 1984 года Кобзон также стал лауреатом множества почетных премий.В тот же год Иосиф Давыдович создал факультет эстрады в Государственном музыкальном институте (ныне — Р.А.М. имени Гнесиных), с 1993 года Кобзон стал профессором академии.Анализируя жизнь великого артиста, можно понять, что практически с детства музыка преследовала его. Где бы он ни был, чем бы ни занимался, его род деятельности тем или иным путем приводил его к сцене. Важно то, что Кобзон сумел вовремя это понять и не противился собственному таланту. Во времена его молодости едва ли можно было сказать, что быть певцом - это одна из самых достойных профессий для мужчины. Несмотря на это, исполнитель продолжал совершенствоваться в своем ремесле. Жизнь сводила его с правильными людьми, с будущими авторами его песен, с теми, кто вследствие помог ему стать легендой.Нельзя сказать, что Кобзон всегда считал себя певцом по натуре: служба в армии, занятия боксом – это вовсе не то, чем часто занимаются будущие певцы. Тем не менее, несмотря на долгий жизненный путь, в певце сохранился дар. Он всегда утверждал, что каждый человек, независимо от того кто он, откуда, должен чтить традиции своего народа, должен передавать их следующим поколениям. Традиции, культура – это самые главное наследие, которое можно после себя оставить. То, что развивалось сотни, тысячи лет, то, в чем заключается глубинная суть каждого народа.К слову "любовь" Иосиф Давыдович также относился неоднозначно. Любовь он адресовал не какому-то конкретному человеку, а скорее самому чувству. То чувство, когда ты влюблен в кого то, или во что то, Кобзон стремился к постоянному его поддержанию. Он хотел любить любовь. Любовь не как желание быть с кем то, любовь как чувство в груди.Стоит отметить также и то, что заслуженный артист крайне негативно относился к однополым отношениям и неоднократно заявлял это. Для него любовь, хоть и воспринималась немного иначе, как таковая, все же была неким связующим звеном между мужчиной и женщиной. Тем, что не может существовать меж двух однополых людей.Как человек, можно сказать, он был достаточно суров. О репортерах и различных издательствах высказывался, как правило, крайне недоброжелательно. В основном потому что эти самые издания писали о всяких совершенно мелочных вещах, раздувая из мухи слона, искажали факты, в общем, поставляли дезинформацию в массы.