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Electronic Arts переносит релиз Battlefield V на новый срок

Очередное объявление от Electronic Arts может как обрадовать, так и разочаровать многих фанатов. Компания переносит на целый месяц релиз Battlefield V.

Согласно последней информации, игра выйдет 20 ноября, а не 19 октября. Уже две недели EA обновляет информацию об изменениях в контенте релиза Battlefield V. Сообщив о том, что в игре появится кооператив не сразу, многие игроки отреагировали и заявили, что компании лучше перенести выход игры на другой срок. Получается, EA пришла к такому же выводу. Как объяснили разработчики, благодаря переносу даты выхода игры, будет больше времени для учета всех комментариев участников бета-тестирования Battlefield V, а также внесения соответствующих изменений.
Electronic Arts переносит релиз Battlefield V на новый срок


Стартует открытый бета-тест шутера 4 сентября, первыми начнут владельцы предзаказа Battlefield V, а с 6 сентября к тесту присоединятся остальные пользователи.

 
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Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 05:00
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