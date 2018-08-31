Electronic Arts переносит релиз Battlefield V на новый срок

Согласно последней информации, игра выйдет 20 ноября, а не 19 октября. Уже две недели EA обновляет информацию об изменениях в контенте релиза Battlefield V. Сообщив о том, что в игре появится кооператив не сразу, многие игроки отреагировали и заявили, что компании лучше перенести выход игры на другой срок. Получается, EA пришла к такому же выводу. Как объяснили разработчики, благодаря переносу даты выхода игры, будет больше времени для учета всех комментариев участников бета-тестирования Battlefield V, а также внесения соответствующих изменений.Стартует открытый бета-тест шутера 4 сентября, первыми начнут владельцы предзаказа Battlefield V, а с 6 сентября к тесту присоединятся остальные пользователи.