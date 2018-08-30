В Сети припомнили многолетний конфликт Аллы Пугачёвой и Иосифа Кобзона

Артисты первый раз встретились в конце шестидесятых годов на студии звукозаписи. Иосиф Кобзон свое место тогда уступил начинающей певице, потому что пожалел ее. Второй раз он помог Примадонне в семидесятых годах, когда на Всесоюзном конкурсе российских артистов эстрады её хотели лишить почетного места. Потом артист «подсобил» с получением квартиры для молодой певицы в элитном районе российской столицы. Тогда у звезды была на руках маленькая дочь. С наступлением в восьмидесятых годах перестройки многие популярные певцы стали невостребованными, потому что на смену им пришло следующее поколение молодых артистов. Однако Алла Пугачёва смогла удержаться «на плаву».В своих интервью Иосиф Кобзон отмечал, что вследствие этого у Примадонны развилась «звездная болезнь», поэтому исполнительница резко начала высказываться в отношении коллег по сцене. По этому поводу мэтр сделал замечание своей коллеге, из-за чего певица на него обиделась. В прямом эфире Алла Пугачёва оскорбила Иосифа Кобзона. Она сказала, что ему лучше быть не певцом, а депутатом. В ответ мэтр назвал знаменитость «дурой». Он ждал, когда звезда лично извинится. Шли годы, но этого не происходило.Пользователи Сети считают, что Примадонна не стала размещать в с своём микроблоге пост со своими соболезнованиями в связи с кончиной Иосифа Кобзона, так как не испытывает каких-то чувств по этому проводу. Многие считают, что Алла Пугачёва до сих пор обижается на почившего.