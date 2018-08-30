В Сети припомнили многолетний конфликт Аллы Пугачёвой и Иосифа Кобзона
В Сети припомнили многолетний конфликт Иосифа Кобзона и Аллы Пугачёвой. Покойный народный артист СССР свыше 30 лет назад раскритиковал Примадонну из-за её «звездной болезни». Известная певица после этого невзлюбила его.
Артисты первый раз встретились в конце шестидесятых годов на студии звукозаписи. Иосиф Кобзон свое место тогда уступил начинающей певице, потому что пожалел ее. Второй раз он помог Примадонне в семидесятых годах, когда на Всесоюзном конкурсе российских артистов эстрады её хотели лишить почетного места. Потом артист «подсобил» с получением квартиры для молодой певицы в элитном районе российской столицы. Тогда у звезды была на руках маленькая дочь. С наступлением в восьмидесятых годах перестройки многие популярные певцы стали невостребованными, потому что на смену им пришло следующее поколение молодых артистов. Однако Алла Пугачёва смогла удержаться «на плаву».
В своих интервью Иосиф Кобзон отмечал, что вследствие этого у Примадонны развилась «звездная болезнь», поэтому исполнительница резко начала высказываться в отношении коллег по сцене. По этому поводу мэтр сделал замечание своей коллеге, из-за чего певица на него обиделась. В прямом эфире Алла Пугачёва оскорбила Иосифа Кобзона. Она сказала, что ему лучше быть не певцом, а депутатом. В ответ мэтр назвал знаменитость «дурой». Он ждал, когда звезда лично извинится. Шли годы, но этого не происходило.
Пользователи Сети считают, что Примадонна не стала размещать в с своём микроблоге пост со своими соболезнованиями в связи с кончиной Иосифа Кобзона, так как не испытывает каких-то чувств по этому проводу. Многие считают, что Алла Пугачёва до сих пор обижается на почившего.
Артисты первый раз встретились в конце шестидесятых годов на студии звукозаписи. Иосиф Кобзон свое место тогда уступил начинающей певице, потому что пожалел ее. Второй раз он помог Примадонне в семидесятых годах, когда на Всесоюзном конкурсе российских артистов эстрады её хотели лишить почетного места. Потом артист «подсобил» с получением квартиры для молодой певицы в элитном районе российской столицы. Тогда у звезды была на руках маленькая дочь. С наступлением в восьмидесятых годах перестройки многие популярные певцы стали невостребованными, потому что на смену им пришло следующее поколение молодых артистов. Однако Алла Пугачёва смогла удержаться «на плаву».
В своих интервью Иосиф Кобзон отмечал, что вследствие этого у Примадонны развилась «звездная болезнь», поэтому исполнительница резко начала высказываться в отношении коллег по сцене. По этому поводу мэтр сделал замечание своей коллеге, из-за чего певица на него обиделась. В прямом эфире Алла Пугачёва оскорбила Иосифа Кобзона. Она сказала, что ему лучше быть не певцом, а депутатом. В ответ мэтр назвал знаменитость «дурой». Он ждал, когда звезда лично извинится. Шли годы, но этого не происходило.
Пользователи Сети считают, что Примадонна не стала размещать в с своём микроблоге пост со своими соболезнованиями в связи с кончиной Иосифа Кобзона, так как не испытывает каких-то чувств по этому проводу. Многие считают, что Алла Пугачёва до сих пор обижается на почившего.