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Джигурда и Марина Анисина распишутся во второй раз

Скандальный актер Никита Джигурда намерен расписаться со своей экс-супругой Мариной Анисиной во второй раз. Актер признается, что к их разводу привели различные сплетни и выдумки недоброжелателей.

Джигурда и Марина Анисина распишутся во второй раз


Джигурда признался, что мог бы сохранить союз с Мариной Анисиной, и супруга дала ему такую возможность, но актер решил все закончить. Но, несмотря на сложный развод, супруги сохраняли спокойствие и продолжали общаться, как хорошие приятели.

Сейчас пара приняла решение снова вступить в брак, и не совершать прошлых ошибок. Перестать верить сплетням, которые сочиняют так называемые «друзья семьи», с целью поссорить супругов. Актер отметил, что на подобную «грязь» у них выработался крепкий иммунитет.

 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:51
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