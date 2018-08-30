Джигурда и Марина Анисина распишутся во второй раз

Джигурда признался, что мог бы сохранить союз с Мариной Анисиной, и супруга дала ему такую возможность, но актер решил все закончить. Но, несмотря на сложный развод, супруги сохраняли спокойствие и продолжали общаться, как хорошие приятели.Сейчас пара приняла решение снова вступить в брак, и не совершать прошлых ошибок. Перестать верить сплетням, которые сочиняют так называемые «друзья семьи», с целью поссорить супругов. Актер отметил, что на подобную «грязь» у них выработался крепкий иммунитет.