Ольга Рапунцель снялась в откровенной фотосессии для журнала «Дом-2»

«Мораль сей басни такова! Это не лечится!», «Я бы такие фото потом детям показать не смогла. Как вообще в таком виде можно с ребенком фотографироваться?», «Она до конца жизни будет порнографией заниматься. Это её настоящая профессия больше ничего не умеет делать. Скоро и дочери будет прививать эту профессию», - пишут они.

Сейчас Оля примерная мама и верная жена. 1 апреля текущего года она родила дочь от своего мужа Дмитрия Дмитренко, которую назвала Василиса.Однако несколько недель назад девушке снова пришлось обнажиться перед камерами. Правда, съемка проходила для нового номера журнала «Дом-2» и в ней участвовала не только Рапунцель, но и ее супруг, и даже маленькая дочь.Так, на фотографиях, которые попали в Сеть до выхода журнала, видно, что участница телестройки позировала перед фотографами в нижнем белье и прикрывала свою обнаженную грудь Василисой.Стоит отметить, что поклонники реалити-шоу отнеслись к такой съемке очень неоднозначно. Одни сочли, что кадры получились нежными, другие же наоборот, раскритиковали молодую мамочку за согласие на откровенную съемку, ведь с ее прошлым лучше вообще не оголяться на камеру, чтобы лишний раз не провоцировать публику.