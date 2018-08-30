Экс-супруга Марата Башарова вышла замуж за бизнесмена
Экс-супруга известного актера Марата Башарова Екатерина Архарова решилась выйти замуж во второй раз. На этот раз ее мужем стал бизнесмен Артем Илясов.
В августе прошлого года Архарова стала встречаться с Илясовым. Это стало известно из ее личного блога в Instagram. Она неоднократно публиковала совместные фото с новым избранником и нежно комментировала их. И в своих интервью часто отмечала, что только с этим человеком она чувствует себя как за каменной стеной.
Спустя год после начала романа Екатерина Архарова и Артем Илясов обручились, и уже 30 августа их объявили мужем и женой. Церемония была скромной, из приглашенных были только близкие друзья и родственники молодых. Актриса не одела белого платья, а выбрала комбинезон от известного дизайнера Анастасии Задориной. Первые фотокарточки после церемонии регистрации актриса опубликовала в своем Instagram. И читатели ее блога стали осыпать молодоженов поздравлениями и светлыми пожеланиями.
Напомним, что Екатерина Архарова и Марат Башаров развелись по причине того, что Башаров часто поднимал руку на свою супругу. Актриса долго не терпела такого отношения, и подала на развод. Актеры расстались с большим скандалом, а сама Архарова не любит вспоминать о предыдущем браке.
В августе прошлого года Архарова стала встречаться с Илясовым. Это стало известно из ее личного блога в Instagram. Она неоднократно публиковала совместные фото с новым избранником и нежно комментировала их. И в своих интервью часто отмечала, что только с этим человеком она чувствует себя как за каменной стеной.
Спустя год после начала романа Екатерина Архарова и Артем Илясов обручились, и уже 30 августа их объявили мужем и женой. Церемония была скромной, из приглашенных были только близкие друзья и родственники молодых. Актриса не одела белого платья, а выбрала комбинезон от известного дизайнера Анастасии Задориной. Первые фотокарточки после церемонии регистрации актриса опубликовала в своем Instagram. И читатели ее блога стали осыпать молодоженов поздравлениями и светлыми пожеланиями.
Напомним, что Екатерина Архарова и Марат Башаров развелись по причине того, что Башаров часто поднимал руку на свою супругу. Актриса долго не терпела такого отношения, и подала на развод. Актеры расстались с большим скандалом, а сама Архарова не любит вспоминать о предыдущем браке.
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:40