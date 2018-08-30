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Врачи Тамбовской области не заметили беременность у пациентки и лечили кишечные колики

В Тамбовской области врачи не заметили у девушки беременность и диагностировали кишечные колики, в результате назначенного лечения девушка могла умереть. Информация из сообщений регионального управления СК РФ.

Следствие узнало об инциденте при мониторинге местных СМИ. Один из городских порталов опубликовал информацию, указывающую на некомпетентность врачей, что могло повлечь за собой опасность для жизни девушки. Из публикации следует, что девушка обратилась за медицинской помощью почувствовав боли в области живота. Осматривали девушку врачи разных направлений, включая гинеколога, делали даже УЗИ. В итоге девушке рассказали, что это кишечные колики и назначили лечение.
Врачи Тамбовской области не заметили беременность у пациентки и лечили кишечные колики


Согласно данным СМИ, следствие информирует, что больной становилось хуже с каждым днем. Она вынуждена была снова обратиться в больницу Тамбова, в результате новых анализов врачи диагностировали осложнения беременности, только теперь пациентку пришлось экстренно прооперировать. Причем обратись она позже, ее жизнь уже можно было не спасти.

Следствие изучает сведения публикаций с целью дать деятельности медицинских работников правовую оценку.

 
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Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 19:50
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