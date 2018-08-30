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Скончался супруг председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко

В семье Валентины Матвиенко, занимающей должность председателя Совета Федерации, случилась трагедия, а именно - скончался ее муж Владимир Матвиенко.

Скончался супруг председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко


Информация о смерти супруга сенатора была передана представителями пресс-службы главы Белоруссии. Согласно полученным данным, Александра Лукашенко в телефонном разговоре с действующим главой верхней палаты парламента РФ выразил ей глубокие искренние соболезнования в связи с кончиной Владимира Матвиенко. Белорусский президент передал также слова поддержки всем близким, родным усопшего. Как известно, Валентина Матвиенко в студенческие годы вышла замуж. Тогда она училась в Ленинграде на пятом курсе фармацевтического института. Владимир Васильевич был ее однокурсником. В дальнейшем супруга родила ему сына Сергея. Поздней он подарил своим родителям внучку - Арину.

В свою очередь Владимир Матвиенко осуществлял работу в стенах Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга. Он также был отставным полковником медицинской службы. После того, как Владимир Васильевич ушёл на пенсию он приступил к самостоятельному строительству дачи под Санкт-Петербургом. Здесь он проживал в последнее время. Владимир Матвиенко давно тяжело болел, а также прикован был к инвалидному креслу.

 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:52
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