Анастасия Костенко не собирается останавливаться на одном ребенке

«Если работа не вредит семье и не обделяет вниманием домочадцев, то имеет место быть. Насчет ребенка – конечно, Дай Бог», - ответила девушка.

Многие пользователи Сети очень рады за супругов, желают им долгой совместной жизни, а также интересуются их планами на будущее.Так, несколько дней назад одна из подписчиц поинтересовалась у молодой мамочки, как она намерена совмещать работу и семью, а также планирует ли она с Димой завести второго ребенка.Напомним, что до беременности Костенко работала в модельном агентстве, а также принимала участие в конкурсе красоты «Мисс мира - 2014», а также носит звание второй вице-мисс России 2014 года.Стоит отметить, что поклонники похвалили супругу футболиста за то, что она не ставит работу выше семьи, а также не против обзавестись еще одним ребенком. По их мнению, Настя станет отличной матерью и хорошей хранительницей очага.