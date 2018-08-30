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Анастасия Костенко не собирается останавливаться на одном ребенке

В середине июля текущего года бывший муж ведущей телепроекта «Дом-2» Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов и его новоиспеченная жена Анастасия Костенко стали родителями. У них родилась девочка, которую назвали Милана.

Многие пользователи Сети очень рады за супругов, желают им долгой совместной жизни, а также интересуются их планами на будущее.

Анастасия Костенко не собирается останавливаться на одном ребенке

Так, несколько дней назад одна из подписчиц поинтересовалась у молодой мамочки, как она намерена совмещать работу и семью, а также планирует ли она с Димой завести второго ребенка.

«Если работа не вредит семье и не обделяет вниманием домочадцев, то имеет место быть. Насчет ребенка – конечно, Дай Бог», - ответила девушка.


Напомним, что до беременности Костенко работала в модельном агентстве, а также принимала участие в конкурсе красоты «Мисс мира - 2014», а также носит звание второй вице-мисс России 2014 года.

Стоит отметить, что поклонники похвалили супругу футболиста за то, что она не ставит работу выше семьи, а также не против обзавестись еще одним ребенком. По их мнению, Настя станет отличной матерью и хорошей хранительницей очага.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:12
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