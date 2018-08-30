В Новороссийске грузовик протаранил ограждение
В Новороссийске в четыре часа вечера возле Больницы Моряков грузовик протаранил ограждение. С водителем все в порядке.
Стало известно, что 30 августа грузовик в районе Больницы моряков вылетел с проезжей части и протаранил ограждение, которое установлено вдоль дороги. Причины произошедшего не сообщаются. Само транспортное средство получило незначительные механические повреждения, а вот ограждения вырвало с плиткой.
На месте представителей ГИБДД не было замечено.
Стало известно, что 30 августа грузовик в районе Больницы моряков вылетел с проезжей части и протаранил ограждение, которое установлено вдоль дороги. Причины произошедшего не сообщаются. Само транспортное средство получило незначительные механические повреждения, а вот ограждения вырвало с плиткой.
На месте представителей ГИБДД не было замечено.
Происшествия
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 17:12