В Новороссийске грузовик протаранил ограждение

Стало известно, что 30 августа грузовик в районе Больницы моряков вылетел с проезжей части и протаранил ограждение, которое установлено вдоль дороги. Причины произошедшего не сообщаются. Само транспортное средство получило незначительные механические повреждения, а вот ограждения вырвало с плиткой.На месте представителей ГИБДД не было замечено.